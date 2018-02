Cabo de força

Além de puxar momentaneamente o dólar para cima, as medidas cambiais editadas esta semana produziram efeito colateral: puxaram o prestígio do Banco Central para baixo e fortaleceram a posição de Guido Mantega. Editadas pelo Conselho Monetário Nacional, as medidas teriam, segundo corria ontem pelo mercado, aborrecido integrantes do Banco por serem tecnicamente criticáveis. Chegou a circular que Alexandre Tombini, presidente do BC, só não pediu as “contas” por ter feito carreira no funcionalismo público.

Uma atitude extrema mancharia sua trajetória.