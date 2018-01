Cabelos ao vento

Patricia Machado inaugurou o HI Salão no fim do ano passado – ao lado da sócia e chef Aninha Batista. O cabeleireiro ocupa uma casa de 250 m² na Avenida Cidade Jardim, bem na frente do restaurante Bolinha. “A intenção é que nosso cliente saia daqui com a autoestima fortalecida”, explica ela. “Por isso, criamos um ambiente que lembra a sala de estar de uma casa, onde a pessoa conversa, relaxa e vai embora feliz e com os cabelos bonitos”, brinca. Para compor o time do salão, as moças se juntaram ao hair stylist Sergio G, entre outros profissionais conhecidos da área. “Queremos oferecer qualidade com um bom custo-benefício”, diz. “É que este ano não deve ser muito fácil para os brasileiros. Então, queremos atender a realidade.”

