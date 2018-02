Cabelo em pé

Raquel Silveira é mesmo ligada no 220. Além de arquiteta, agora é dona de cabeleireiro. “Assumi o Nandi Hair a pedido da ex-dona. Aceitei por amor a meu amigo Flavio Settanni e ao complexo de bem estar que construímos juntos, há quatro anos”, explica. A ideia inicial do projeto era que o salão de beleza ficasse no vestiário feminino. “Queríamos que a cliente saísse do treino e já fosse para a escova”, brinca. “O importante é otimizar o tempo de mulheres e homens que trabalham e fazem academia na cidade”, explica Raquel, que sabe muito bem do que está falando. Pioneiro no Brasil, o complexo, já copiado, pretende expandir fronteiras. Brasília será a próxima cidade a receber uma unidade. Se ela pretende comandar o cabeleireiro de lá? “Quero estar com o Settanni onde ele estiver.”

