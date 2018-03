Cabelo e detox

Isabella, Rafaella e Tereza Cury inauguram, terça-feira, o Square Hair & Care – mais novo cabeleireiro de São Paulo. Tereza era sócia de Lucinha Mauro no salão 1838. “Queria ter um negócio com as minhas filhas, por isso, resolvi abrir o Square”, conta. Além da ajuda das gêmeas, ela também conta com a sócia Maria Eugênia Dickerhof. “Teremos um dia de detox por semana. A cliente poderá fazer uma desintoxicação capilar e alimentar ao mesmo tempo, com direito a drenagens para o corpo”, explica Rafaella. “Nossa intenção é que a cliente saia linda de dentro para fora”, completa Isabella. O lugar escolhido por elas foi uma mansão dos anos 1920, localizada nos Jardins. “Sempre namorei essa casa, e estou muito feliz de ter conseguido construir o salão aqui”, comenta Tereza. Para formar a equipe de cabeleireiros, as moças chamaram Beto Silva e Ari Person, entre outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.