Os cabelos terão destaque especial na nova montagem de My Fair Lady – que estreia no dia 27, com direção de Jorge Takla.

Todas as mulheres da famosa cena da corrida de cavalos, em Ascot, usarão perucas feitas com pelo de iaque do Tibete – uma espécie de “primo” do búfalo.

O desafio é do mestre peruqueiro argentino Feliciano San Román, que promete cabelos extremamente volumosos, com efeitos e apliques.