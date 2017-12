Nos últimos sete dias, desde que o governo Dilma colocou os Aedes aegypti no Portal Brasil e no do Ministério da Justiça, o acesso à página da campanha contra dengue, zika e chikungunya triplicou, informa a assessoria do Planalto.

Entretanto, esta coluna recebeu inúmeras manifestações de gente que não entendeu a mensagem e acreditou que… hackers haviam invadido os sites do governo.