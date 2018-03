Bye, bye governo

Jurandir Fernandes deixa a presidência do Conselho do Patrimônio Público do Estado. Depois de dez anos de “casa”, em cargos como Secretaria de Transportes Metropolitanos e Emplasa.

Pelo que se apurou, ele não gostou nada de ter sido transferido da Emplasa.

