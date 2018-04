O Grupo Ometto, que já havia assumido a rede Esso no Brasil, concluiu a absorção dos postos Shell.

A ideia que prevalece neste momento no board dos Ometto é a de unificar todos os postos com a bandeira da Shell. Tudo para otimizar os investimentos em marketing, com direito inclusive de ressuscitar a bem sucedida campanha do “Shell Responde”.