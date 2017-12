Bye bye, 2014

Suspense, ontem, na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante reunião anual da Odebrecht com mais de 800 pessoas. Os presentes queriam saber se Marcelo Odebrechtiria falar algo sobre a operação Lava Jato.

No meio de seu discurso, o diretor-presidente da companhia abordou o tema: “A empresa e seus integrantes estarão sempre à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários”.

Nenhum diretor da Odebrecht está preso.

Odebrecht também deixou claro que o futuro da empresa está na diversificação de seus 15 negócios. Explicou que, hoje, apenas 0,9% do faturamento do grupo vem dos contratos da construtora (backlog) com o governo federal – incluindo, aí, a Petrobrás.

E que as operações no exterior respondem por 70% da receita da construtora.

Mas não havia otimismo no ar. Marcelo não se furtou a advertir que 2015 será um ano difícil, devido ao cenário de baixo crescimento das economias brasileira e mundial.

Em tempo: diferentemente das reuniões anteriores, a deste ano foi apenas de trabalho. Não houve festa de encerramento.