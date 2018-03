A revista Alfa, que chega hoje às bancas, traz trecho inédito do livro O Cofre do Dr. Rui, de Tom Cardoso. Sobre o assalto ao ex-governador paulista Adhemar de Barros, em 1969, revela que Dilma organizou a partilha do butim, cuidando da distribuição de armas, munição, documentos e dinheiro.

