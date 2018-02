Burrocracia

Os servidores da Secretaria de Controle Urbano estão sem celular funcional, sendo obrigados a usar seus próprios aparelhos durante o expediente. Isso porque o jurídico do Contru cancelou o contrato com a Vivo motivado pela inclusão do nome da empresa no Cadin – Cadastro de Inadimplência. De onde, segundo informa a Vivo, já saiu.

A secretaria estuda agora se reativará o contrato original ou abrirá nova licitação.

Até lá, pagará as contas dos celulares de seus funcionários?