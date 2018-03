Build to suit

Não é só lá fora que mora o esforço do governo Dilma em destravar o calhamaço de projetos do novo pacote de infraestrutura. No País, o start foi dado mês passado por meio dos projetos chamados… “brownfield”. São obras novas em áreas onde existem outras já iniciadas – diferentes dos projetos “greenfield”, que partem da estaca zero.

Segundo fonte palaciana, trata-se de uma maneira de testar o desenho do novo sistema de financiamento, mais baseado no mercado de capitais. O que inclui investimentos adicionais em concessões já existentes, como a Via Dutra – travada há mais de dez anos.

Para tanto, o Planejamento está chamando potenciais interessados – um por vez – para conversar. O foco é viabilizar as obras rapidamente.

Detalhe: em relação a projetos “greenfield”, não se avançou além dos estudos preliminares, segundo um dos empresários que já esteve no ministério. A ideia é desenvolvê-los em conjunto.