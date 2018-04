Buffet dá aula de sobrevivência

Fizeram parte da pequena multidão de 18 mil pessoas, composta por investidores do mundo inteiro que voaram até Omaha, nos EUA, para ouvir Warren Buffet no fim de semana, pelo menos quatro brasileiros: Pedro Moreira Salles, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Bodin e Marcelo Medeiros.

O segundo homem mais rico do mundo antecipou ali alguns dados do resultado da sua Berkshire Hathaway no primeiro trimestre do ano – e que serão divulgados na sexta. Ainda não são positivos, mas na comparação com outras performances do mercado, Buffet mais uma vez se saiu bem.

