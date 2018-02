BTG tenta manter a rotina

(atualizada às 19h27)

Enquanto a cúpula do BTG se decide pela interinidade de Pérsio Arida na presidência da instituição — o titular, André Esteves, foi preso temporariamente hoje de manhã, pela PF, no Rio — o banco se esforça para operar normalmente.

Segundo afirmou Arida à coluna, está mantido o evento de hoje à tarde para investidores no hotel Sofitel, no Rio de Janeiro, onde falarão ele próprio, Guilherme Ortiz e Eduardo Loyo, ex-diretor do BC.

No fim da tarde de hoje, a BTG confirmou a permanência de Arida como presidente interino.

Amanhã, esse mesmo trio volta a discursar também à tarde, para 350 pessoas, na Casa Fasano, em São Paulo.