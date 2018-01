Bruna Tenório acredita ser importante a luta pelos direitos das mulheres

A modelo brasileira Bruna Tenório deixou Maceió para viver em NY, onde divide as passarelas com as tops de todo o mundo. Em entrevista à coluna, a moça conta dos planos de seu casamento, o balanço da seu carreira e sua expectativa com relação ao governo Donald Trump.

Quais são seus planos para 2017? A gente sempre faz muitos planos, né? Mas 2017 será um ano muito especial pra mim porque vou me casar! É só em maio, mas já estou contando os dias(risos). E claro, quero me dedicar ainda mais à minha carreira.

Pretende expandir sua carreira para além da moda? Sou apaixonada por moda e pelo meu trabalho… Eu tinha um brechó em Maceió exatamente porque queria ir além do que eu faço na minha rotina… Hoje, já não tenho mais, mas não descarto a hipótese de fazer mais alguma coisa nesse sentido.

Como estão os preparativos do casamento? Está cada vez mais perto e preciso correr para decidir os últimos detalhes, sou muito indecisa (risos).

O que diria para as meninas que estão começando a modelar? Sempre digo que o mais importante é entender 100% da profissão e saber encarar os desafios… Ao longo desses 10 anos (e ainda hoje), ouvi alguns “nãos”, isso é absolutamente normal… É uma profissão incrível, mas passamos muito tempo sozinhas, viajando… Tem que dar conta (risos).

Você se considera feminista? Considero fundamentais todas as lutas pelos direitos das mulheres… Acredito que só nós sabemos o quanto isso é importante. Você mora nos EUA há anos. O que achou da eleição de Donald Trump? Ele sempre foi muito polêmico e as opiniões aqui são muito diversas sobre ele, mas costumo sempre tentar ver o lado bom e esperar coisas boas./ MARILIA NEUSTEIN