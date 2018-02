Gabriel Chalita comemora a primeira tradução de um livro de sua autoria para o árabe – pela editora Dar Saer Mashrek. Trata-se de Sócrates e Thomas More, a ser lançado na Feira do Livro de Beirute, no dia 8 de dezembro.

Para 2016, este livro e mais outros dois ganham tradução em turco, pela editora Goa.