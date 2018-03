A má vontade com Roberto Gurgel no mensalão aumenta a simpatia, no Congresso, por uma mudança na forma de escolher o comandante da Procuradoria-Geral da República.

Há quem defenda a apresentação de uma PEC que crie um rodízio entre os braços do MP aptos, segundo a Constituição, a disputar o posto.

Hoje, só quem é do Ministério Público Federal pode entrar na briga. Ficam de fora os MPs do Distrito Federal, do Trabalho e Militar.