Termina quarta-feira o prazo para inscrição de candidatos à presidência da Confederação Nacional do Comércio. Pela primeira vez em mais de três décadas, Antonio de Oliveira Santos terá um opositor: Orlando Diniz, presidente da Fecomércio-RJ.

As eleições serão em 25 de setembro. Os rivais travam dura batalha nos tribunais desde 2011, com nada menos que 25 ações na Justiça. Na última, o STJ manteve decisão que afasta Santos do comando do Senac e do Sesc.

O Planalto acompanha de perto a disputa. Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência, e Carlos Eduardo Gabas, secretário do Ministério da Previdência, integram o conselho fiscal do Sesc.