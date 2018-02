A Prefeitura de São Paulo perdeu no STF ação de R$ 600 mil para o dono do complexo Kinoplex, no Itaim. O processo movido pela Brascan desde 2006 questionava a base de cálculo do IPTU.

O argumento da vitória não foi “erro” na conta cobrada pelo município. E, sim, que o cálculo, na época, havia se baseado em um decreto e não em uma lei.

