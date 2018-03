Uri Singer está no Brasil atrás de atrizes para viver o papel de uma jornalista latina em seu novo filme, El Camino. Há possibilidade de o ator Bryan Cranston, o Walter White de Breaking Bad, integrar o elenco.

O produtor de Hollywood é famoso por gostar de trabalhar com atores brasileiros. Bruna Marquezine, por exemplo, está no filme Breaking Through.