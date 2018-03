Em meio à negociação da Previdência, Paulinho da Força casa… sábado, na pousada Espelho das Águas, em Búzios, com Samanta Costa. Que vem a ser presidente da Fundação Primeiro de Maio – ligada ao Solidariedade.

Direto de Genebra

Angelina Jolie ganhou a antipatia do comitê de jornalistas da ONU, em Genebra, ontem. Vetou a entrada de fotógrafos na sua palestra. A atriz ganhou título de embaixadora vitalícia da ONU. Afinal, ela tem fenomenal força na captação de recursos.

Tombado

Carlos Augusto Mattei Faggin foi escolhido como novo presidente do conselho do Condephaat. O professor toma posse na segunda-feira.

Direto do DNA

Mario Vitor Rodrigues lança, na semana que vem, seu segundo romance, Desde o Primeiro Olhar. O neto de Nelson Rodrigues passou dois anos viajando por diversas cidades do mundo para escrever a história do livro – que sai pela Nova Fronteira.