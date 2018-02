Alejandro Zambra, escritor chileno, não queria ir embora do Brasil depois da Flip. Fez, quarta-feira, périplo pelos bares boêmios de SP. Na mesma noite, passou por Sabiá, Mercearia São Pedro e Genésio. E adorou.

Brazuca 2

Outro que entrou no clima tupiniquim foi José Luis Peixoto. O português ganhou prometida camiseta do Vasco de um amigo, na Livraria da Travessa, do Rio.

Ficou tão contente que resolveu dar a palestra vestido com o manto cruzmaltino.