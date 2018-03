Marina Abramovic– que chegou anteontem ao Brasil – pediu de bate-pronto um pingado e pão de queijo, no aeroporto de Cumbica mesmo. Antes da abrir sua mostra, dia 24 no Sesc Pompeia, a artista fará o workshop Cleaning the Housecom os artistas brasileiros convidados.

Brazuca 2

Os participantes vão passar cinco dias com Abramovic em um sítio fora de SP, sem comer e falar durante a prática. Tudo para desenvolver resistência e autocontrole para as performances que apresentam durante os dois meses de exposição.