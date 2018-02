Já têm nome as exposições que a anglo-americana Sarah Morris apresentará em São Paulo. A da White Cube, que abre dia 7, foi batizada de Galeria do Rock. Já a da Fortes Vilaça, em cartaz a partir do dia 10, chama-se Rio.

Nome de alguns dos trabalhos? Fura-fila, Praça do Patriarca, Avenida Ipiranga…