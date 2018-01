O protesto de Fábio Jr. no Brazilian Day, anteontem em NY, ferveu na internet. Sua página oficial no Facebook foi bombardeada por elogios e críticas ao seu discurso antipetista do final.

Comentário da organização do festival: ela respeita a liberdade de expressão dos convidados. “Quando manifestam a sua opinião, eles o fazem em caráter pessoal”.