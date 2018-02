Brazilian star

Morena Baccarin, atriz brasileira que mora nos EUA desde pequena, será a mestre de cerimônias do tradicional Gala da BrazilFoundation – que acontece hoje, no Lincoln Center, em NY. Ingressos esgotados, o evento terá como tema Celebrating Women. E vai homenagear mulheres que criaram projetos sociais relevantes para o País. Conhecida por seu papel na famosa série americana Homeland, Morena conversou por telefone com a coluna.

Como aconteceu o convite para participar do Gala?

Já conhecia e admirava o trabalho da fundação. Sempre quis participar, mas, no ano passado, estava grávida e, em outros anos, trabalhando. Agora deu certo.

O que achou do tema que homenageia as mulheres?

Celebrar as mulheres é algo extremamente importante. Não apenas no Brasil, mas também nos EUA. Conheço muitas pessoas que trabalham com mulheres na área de caridade, ajudando refugiadas na comunidade americana, mulheres que passaram por violência doméstica. Reinserir essas pessoas na sociedade é muito importante.

Pretende vir ao Brasil?

Sim. Devo ir em outubro. Minha avó, que mora no Rio, ainda não conhece meu filho.

Tem vontade de trabalhar com diretores brasileiros?

Claro! Ainda não apareceram oportunidades, mas estou aberta a isso. O Brasil tem diretores maravilhosos. /MARILIA NEUSTEIN