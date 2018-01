Brazilian jazz way

Vitoria está a mil com os preparativos de seu terceiro disco – parceria com o baixista de jazz americano Ron Carter. “Estou muito feliz em poder trabalhar ao lado dessa lenda mundial”, diz a moça, cuja ligação com a música vem desde seus 10 anos. Vitoria, que acumula no currículo um diploma da Berklee College of Music e um dueto com Marisa Monte, conta que o encontro com o jazzista caiu como uma luva. “Já estava envolvida em misturar música brasileira com jazz. Ron estava em turnê pelo Brasil à procura de artistas para gravar um disco com essa mesma pegada. Nós nos encontramos e a sintonia aconteceu.” Previsão de lançamento? “Estou fazendo tudo no estúdio da minha casa, com bastante calma, curtindo cada momento da produção. Será mais para o final do ano”.

