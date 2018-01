Nizan Guanaes apoia a BrazilFoundation desde 2010, quando foi chairman da cerimônia de Gala e responsável por levar a fundação a um patamar mais amplo. Este ano, o publicitário será o grande homenageado da noite, com Lea Cerezo, Rodrigo Mendes e o Museu do Amanhã. O evento acontece dia 13, no Mandarin Oriental New York, e reunirá líderes, organizações sociais e rede global de apoiadores com intuito de levantar recursos para apoiar projetos sociais no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.