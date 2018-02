Pelo que se apurou ontem no Planalto, a missão de Guilherme Afif será maior do que seu novo cargo. Está sendo instruído a abrir diálogo com o empresariado paulista.

Que hoje desconsidera Guido Mantega e tampouco aprofunda relações com Fernando Pimentel.

Brasília-SP 2

Dilma tem feito elogios a Geraldo Alckmin.

Na visita que fez à presidente esta semana, o governador levou números sobre o impacto em São Paulo de possível aprovação do projeto de lei do ICMS – modificado, por várias emendas, no Senado.

Números estes melhores e mais precisos do que os que ela tinha em mãos.