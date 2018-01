Brasileiro vai fazer curadoria de arte do novo aeroporto La Guardia, em NY

Um brasileiro foi escolhido para fazer a curadoria de arte do novo aeroporto La Guardia, em NY – abre em 2020. Marcello Dantas recebeu a notícia em Tóquio.

Overbooking

Amantes da arte fizeram o Masp bater seu recorde de público anteontem: 6.033 pessoas aproveitaram a terça-feira grátis para ver a exposição de Toulouse-Lautrec. Comemora também marca de 2000 mil membros no programa Amigo Masp.

Epistolar

Depois do lançamento da troca de correspondência entre Jorge Amado e José Saramago, a Fundação Casa de Jorge Amado pretende fazer o mesmo com as outras cartas que o baiano escrevia para colegas escritores. No acervo, trocas com João Ubaldo Ribeiro e Érico Veríssimo.

High end

Totalmente reformado, o novo point de brasileiros em Paris, Hotel Le Meurice, escolheu seis artistas finalistas para a edição do “Prêmio Meurice de Arte Contemporânea”. O vencedor será conhecido dia 9 de outubro e ganhará 10 mil euros – o mesmo montante que sua galeria.