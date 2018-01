Brasileiro leva à OMC projeto de inteligência artificial para comércio mundial

Daniel Feffer, presidente da ICC, acertou com Roberto Azevêdo, da Organização Mundial do Comércio, na semana passada. Vai apresentar dia 27, em Genebra, projeto “com DNA brasileiro” sobre uso da inteligência artificial para tornar mais eficientes as negociações do comércio mundial.

Coordenada por Gabriel Petrus e Marcos Troyjo, a Intelligent Tech & Trade Initiative tem apoio, entre outras, de macroinvestidores na pesquisa de inteligência artificial, como IBM e Gearbulk.