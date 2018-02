Brasileiro é quem menos confia nos outros, revela o Latinobarômetro

Não passa de 7% o total de brasileiros que confia em terceiros, segundo pesquisa que o instituto chileno Latinobarômetro está divulgando hoje em Madri. É o pior índice da América Latina, que por sua vez é tida como a pior região do planeta em matéria de confiança pessoal.

O número está em um trabalho especial que marca os 20 anos de existência do instituto. A média do continente é de 17% e a Argentina divide o topo com o Uruguai, com 22%. Como comparação, o Latinobarômetro lembra que nos países nórdicos da Europa a proporção é exatamente o contrário: oito em cada 10 pessoas confiam nos outros.

No geral, segundo o trabalho, os latino-americanos confiam nos meios de comunicação e em instituições privadas e pouquíssimo nas instituições democráticas.