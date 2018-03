Brasileiro assumi a divisão hoteleira da Aspen Skiing Company

Há 16 anos Alinio Azevedo se mudou para os Estados Unidos e há três meses assumiu a divisão de hotelaria da Aspen Skiing Company – destino muito procurado pelos brasileiros que curtem esquiar. “Nós somos o segundo maior mercado de Aspen, só perdemos – e pouco – para os australianos”, conta Alinio, que soma no currículo 8 anos na rede Four Seasons. Ele adiantou que a montanha mais procurada pelos brasucas é Snowmass, que vai ganhar, em novembro de 2018, um hotel da rede Limelight. “O hotel vai ser ski in ski out e bem família. O gosto dos brasileiros está sendo muito levado em conta no projeto do novo empreendimento”.

