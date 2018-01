Brasileiras agitam as montanhas de Courchevel em janeiro

As brasucas Marina Diniz, Ornella Maggi, Nathali Oliani e Carla Moura Pinheiro prometem esquentar as pistas de Courchevel, nos Alpes Franceses, em janeiro com o Braskicup – promovido pelo hotel La Sivolière, de 22 a 26.

O evento terá Nathali – campeã sul-americana de snowboard – como embaixadora. “Para está edição foi criado um aplicativo onde os participantes poderão fazer sua inscrição, receber novidades e acompanhar toda a programação”, conta Carla, dona da Lats – empresa especializada em turismo de alto padrão, que idealizou o projeto.

Além da Braskicup, a Lats prepara um aplicativo para as agências de viagens e os hotéis representados por ela. “O app será uma fonte de informação e ferramenta para os agentes de turismo.”