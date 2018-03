Brasileira sobrevivente do 11 de setembro lança livro sobre como superou o trauma

Adriana Maluendas, brasileira sobrevivente do atentado do dia 11 de setembro, decidiu escrever, quinze anos depois da tragédia, um livro no qual conta como superou seus medos e traumas.

Adriana, que estava em NY para uma viagem de negócios, se hospedou no Marriott WTC – localizado na terceira torre do World Trade Center. O prédio foi destruído no dia do atentado.

Agora, a sobrevivente conta a história no livo Além das Explosões, que tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2017. Na publicação revela ter sofrido de Transtorno de Estresse Pós-Traumático e perda total de orientação.

Agora, eu finalmente me sinto forte o suficiente para enfrentar as memórias daquele dia, minhas lesões e o vazio terrível que me acometeram nos dias seguintes ao ataque terrorista”, diz.