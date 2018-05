Tem brasileira na final do festival Eurovision –um dos concursos de música mais assistidos do mundo.

Só que a moça, Laura Rizzotto, vai representar a … Letônia. Nascida em Ipanema e moradora de NY, a cantora tem dupla nacionalidade e ganhou o concurso popular, via voto na televisão, para ser a voz do país báltico no festival, que tem a audiência de 200 milhões de pessoas.