‘BRASILEIRA É PODEROSA’, DIZ DREW BARRYMORE

Drew Barrymore foi a grande estrela da plateia do desfile da marca brasileira Carmen Steffens, anteontem, na Grand Central, parte da New York Fashion Week. Após o evento, a atriz circulou e conversou com todos os convidados, segurando nas mãos uma taça de vinho rosé com gelo.

Em conversa exclusiva com a coluna, Drew revelou que vai lançar um livro autobiográfico e um filme que conta a história de duas melhores amigas, projetos que a estão deixando “muito realizada”. Falou também sobre sua marca de cosméticos, a Flower Beauty, sobre sua relação com a moda, e fez uma avaliação: as brasileiras “são poderosas”.

Você no desfile de uma brasileira… Já esteve no Brasil?

Sim, por três vezes. E sempre me chamou atenção como as brasileiras se sentem bem com o próprio corpo. Vejo-as como muito confiantes. E isso traz um aspecto muito positivo. Não é ego nem arrogância. É confiança. Elas são poderosas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como atriz, qual sua relação com a moda?

Amo moda e beleza. Tenho uma marca de cosméticos, a Flower Beauty. Gosto de roupas que me deixem confortável com a minha imagem (Drew vestia um “look” clássico de saia lápis e camisa). Todo mundo precisa de roupas, afinal.

Como define seu estilo?

Algumas vezes quero ser mais formal. Em outras, quero estar mais descolada.

Quais são seus próximos filmes e projetos?

Em breve vou lançar um livro sobre minha vida. Estou feliz e empolgada. Também estou envolvida no projeto de um filme que conta a história de duas melhores amigas. Este é um projeto superespecial e profundo para mim. / SOFIA PATSCH

*

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA CARMEN STEFFENS