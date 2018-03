A idéia do swap de moedas com os EUA era bala na agulha do BC antes de Henrique Meirelles e Guido Mantega viajarem para a reunião do FMI. Afinal, o Fed já estava ajudando outros países. Mas aí bateu um velho problema: com base em que lei é que o BC receberia os dólares e enviaria os reais?



Quando a Fazenda fez a MP 443 (estatização dos bancos), o BC correu para enfiar o swap de moedas. Ufa!

