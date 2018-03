A rede iraniana Press TV vai abrir sucursal no Brasil. Funcionários visitaram Rio de Janeiro e São Paulo e optarão por uma das cidades. Além do País, estudam também outro lugar na América do Sul para instalar correspondentes internacionais.

