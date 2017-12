A nova/sb, agência de Bob Costa e Silvana Tinelli, comandará a campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue. Tema do dia 14? “Doação de sangue, um presente de vida”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.