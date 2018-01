Dose dupla de bolivarianismo, hoje. Enquanto Aloysio Nunes se reúne com chanceleres do Mercosul em Lima, no Peru, para discutir a Venezuela, a Câmara debate, em Brasília, a entrada… da Bolívia na instituição.

Fátima Bezerra, relatora, é a favor da aceitação. Mas Celso Russomanno, que integra o Parlasul, vai exigir garantias de bom comportamento de Evo Morales.