Brasil ‘abre caminho’ para vendas ao Irã e a Omã

No empenho do governo em buscar recursos via aumento das exportações, o destaque da semana, para o Brasil, foi o Oriente Médio. No Diário Oficial de hoje, saiu o decreto de Dilma que revoga antigas sanções ao Irã – e essa decisão abre caminho para a retomada das parcerias comerciais com Teerã. E o ministro Armando Monteiro anunciou, depois de reunião com o ministro do Comércio de Omã, Ali Bin Masoud, o envio de uma grande missão empresarial brasileira a esse país no segundo semestre, já com propostas comerciais definidas.

Segundo Monteiro, o Brasil pode vender a Omã aviões, fertilizantes e alimentos. Investidores de lá querem oportunidades aqui nas áreas de aeroportos, portos e setor imobiliário.