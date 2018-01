Bradesco chama José Carlos Dias para defender Trabuco

Os advogados José Carlos Dias e Luiz Francisco de Carvalho foram contratados pelo Bradesco para fazer a defesa de seu presidente, Luiz Carlos Trabuco Cappi, das acusações apresentadas contra ele pela Operação Zelotes. Outros dois executivos do banco citados na mesma denúncia, o vice-presidente do banco, Domingos de Abreu, e o diretor executivo Luiz Carlos Angelotti, ainda não definiram nomes para defendê-los.

Segundo pessoas próximas, Trabuco estava tão alheio a esse gênero de questão que sequer tinha contato com criminalistas para reagir a tais situações.

Os três executivos do banco foram incluídos, na terça-feira, 31, pelo Ministério Público Federal, numa lista de nove pessoas envolvidas em operações de compra de sentenças no Carf. A Zelotes suspeita de que o banco tenha negociado os serviços de um escritório para rediscutir as multas aplicadas pelo órgão.

acusadas de venda de sentença