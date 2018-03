Braços da religião

Na linha da reportagem de ontem do Estadão, o vereador Jean Madeira quer criar o dia do “Louvorzão” – data para celebrar a música gospel, com direito a inclusão do evento no calendário oficial da capital paulista.

Pelo projeto de lei, que aguarda votação na Câmara, a divulgação do festejo ficaria sob responsabilidade da SPTuris.

Religião 2

Outra proposta do parlamentar – que também é pastor da Universal – é obrigar as bibliotecas escolares a disponibilizar exemplares da Bíblia no acervo. Nas versões impressas, em braile e em áudio.