Braço novo

Depois de quatro anos funcionando no Itaim, a academia Sett Coaching, de Flávio Settani (foto) e Eduardo Missick, montará um segundo braço, resultado de pesquisa em Higienópolis. Levantamento feito, os sócios enxergaram uma oportunidade para abrir nova unidade no bairro, que, segundo Settani, carece de um local para abrigar alunos desejosos de atenção individualizada. “Funcionamos de forma diferente de outras academias: o cliente chega, fazemos uma avaliação do seu estado físico e, depois, montamos um programa de treinamento especial para a necessidade do aluno. Com esse treino em mãos, ele pode vir se exercitar quando quiser, sempre haverá um profissional à disposição para acompanhá-lo”, explica o sócio e também personal trainer – profissão que exerce há mais de 20 anos. Em outras palavras, o aluno matriculado não é obrigado a ter horário fixo. Inauguração? 2015.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.