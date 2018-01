Petrobrás à parte, a BR Distribuidora mantém a rotina. Anuncia hoje os 57 selecionados que receberão R$ 15 milhões para projetos culturais no biênio 2018-19. É a quinta vez que a empresa dá apoio financeiro à cultura desde 2009.

No mesmo evento, no Cinearte, a empresa reúne artistas e gestores no seminário “Teatro em Movimento”.

Leia mais notas na coluna:

