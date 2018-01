Boutique de décor

Na In House, os móveis e a decoração estão em movimento constante. Mudam no mesmo ritmo intenso das sócias Andrea Bugarib e Betina Barcellos. Tudo para realizar os mais variados desejos de ‘casa dos sonhos’.

Primeiro criaram o In House ID, uma maneira expressa de mudar a cara de um ambiente. “Como um dia de princesa. Só que para a casa”, define Betina. Depois veio o In House One, em que desenvolvem um projeto digital e o enviam para o cliente com indicação de lojas onde ele possa encontrar cada um dos itens que sugerem.

Agora, elas apostam no mercado internacional. Acabam de fechar parceria com a Forato Design, de Miami, para atender, especialmente, os brasileiros que, de mudança para lá, querem ter em solo americano “uma casa com cara de casa vivida”, diz Andrea.