Boutique de 3 lança livro

Elisa Tavares, Gizella Luglio e Edda Ugolini Bauder, da Boutique de 3, estão lançando, terça-feira, o livro Casando com Boutique de 3. Onde? Casa Jereissati. A ideia é que, ao longo dos 20 capítulos do texto, as moças possam dividir sua expertise. Como? Mostrando o lado mais detalhista e prático da produção de uma festa desse gênero. Exemplo? Resolver em planilhas e checklists de um grande evento, escolher os fornecedores para caber dentro de seu orçamento, definir cronograma e organizar as tarefas. Além da parte “prática”, o livro também vai revelar os bastidores de casamentos ilustres e trazer depoimentos de clientes como Donata Meirelles, Roberto Setubal, João Armentano, Raquel Mattar e Paula Conde, entre outros.

