Foto: Eliane Leme





Nelson Motta passou a tarde dessa segunda-feira na Band, onde reuniu-se com Rogério Gallo para acertar os últimos detalhes do Latin Grammy. Ele será o curador musical do evento, que pela primeira vez acontece também fora dos Estados Unidos. Quando? Dia 13 de novembro, no Ibirapuera e com conexão direta entre Houston e SP. A Band transmite ao vivo, com Marcelo Tas e Daniela Cicarelli no palco.



Por Pedro Venceslau

