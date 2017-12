Born to be wild

Fernando Jorge vai expor suas joias pela primeira vez no Brasil, terça-feira, no Studio Esther Giobbi. O moço nasceu em Campinas, mas fez carreira em Londres – cidade onde se instalou para estudar Design de Joias na Central Saint Martins e na qual reside até hoje. “Mesmo sendo brasileiro, meu trabalho é pouco conhecido por aqui. Essa exposição será uma forma de ver como o público vai sentir meu trabalho”, explica Fernando, que tem peças à venda em Londres, Paris, Beirute, Nova York, Los Angeles e Dallas. Em lojas importantes, diga-se, como a Barneys. Apesar de não vir muito a São Paulo, suas peças são fabricadas na cidade. “Coloco muito da sensualidade da mulher brasileira no meu trabalho. Uso muitas pedras preciosas do nosso País também, acho que essa brasilidade chamou a atenção dos compradores gringos e, depois, das editoras de revistas de moda”, arrisca. “Afinal, meu trabalho é muito ligado ao mundo fashion.”

